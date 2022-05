Psykisk syke barn blir kasteballer – regjeringen bedt å rydde opp

Rådet for psykisk helse og Fellesorganisasjonen har bedt om et møte med helseministeren og barne- og familieministeren for å finne løsninger på det de mener er en systemsvikt i behandlingen av barnevernsbarn med alvorlige psykiske lidelser.

To organisasjoner vil ha et hastemøte med to statsråder for å sikre at barnevernsbarn med alvorlige psykiske lidelser får hjelpen de trenger.