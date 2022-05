NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til lørdag 21. mai.

Streik blant elektrikerne avverget – løsning i meklingen

EL og IT Forbundet og NHO-foreningen Nelfo ble enig i meklingen ved 5-tiden lørdag morgen. Dermed blir det ikke streik blant landets elektrikere. Det bekrefter kommunikasjonsrådgiver Alejandro Decap i EL og IT Forbundet overfor NTB.

Meklingsresultatet har en totalramme på 3,7 prosent og det er oppnådd et generelt lønnstillegg på 8,99 kroner i timen.

Zelenskyj krever at Russland må betale

Russland må stilles økonomisk ansvarlig for ødeleggelsene som landets styrker påfører Ukraina, mener den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj.

I sin daglige videotale tar han til orde for at det opprettes en juridisk mekanisme der alle som blir påført lidelser som følge av Russlands handlinger, vil kunne motta kompensasjon.

Russisk sjakkstjerne på Moskvas liste

Den russiske sjakkstjernen Garry Kasparov og den tidligere oligarken Mikhail Khodorkovskij er ført opp på russiske myndigheters liste over utenlandske agenter.

De to Kreml-kritikerne har begge vært involvert i politiske aktiviteter og har fått finansiering fra Kyiv og Washington, hevder Kreml.

Valget er i gang i Australia

Valglokalene åpnet i Australia ved midnatt i natt norsk tid. Halvparten av senatorene i nasjonalforsamlingens overhus, samt hele underhuset, står på valg.

Landets konservative statsminister Scott Morrison stiller til gjenvalg mot utfordreren Anthony Albanese fra arbeiderpartiet. Lokalene stenger i formiddag norsk tid, og resultatet kan ventes noe senere på dagen.

Mange skadd i tornado i USA

Minst én person er død og 23 er skadd etter at en tornado feide gjennom et lite lokalsamfunn i den nordlige delen av delstaten Michigan i USA. Det opplyste en talsmann for helsevesenet i småbyen Gaylord i natt norsk tid. Ifølge politiet er antallet skadd enda høyere, over 40.

Videoer og bilder viser at biler er knust og hustak revet av. Trær er veltet og strømledninger har falt ned.

Boeing-romfartøy har ankommet ISS

Boeings ubemannede romkapsel Starliner koblet seg i natt til Den internasjonale romstasjonen (ISS) etter en vellykket ferd på om lag ett døgn fra den amerikanske delstaten Florida.

Det er første gang Boeing har klart å sende en romkapsel til ISS. To tidligere testforsøk, ett i 2019 og ett i fjor sommer, var mislykket.