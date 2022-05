Ti år siden statskirkeordningen ble avskaffet

Per Olaf Lundteigen (Sp) angrer ikke på at han for ti år siden forsøkte å stanse grunnlovsendringene. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

I dag er det ti år siden Stortinget vedtok å avvikle statskirkeordningen. Per Olaf Lundteigen (69) er stolt over å være en av tre som stemte mot vedtaket.

Tre stortingsrepresentanter ville beholde det gamle forholdet mellom stat og kirke. Alle tre var fra Senterpartiet og Per Olaf Lundteigen var en av dem. Han sier nå til avisen Dagen at ikke angrer på at han for ti år siden forsøkte å stanse grunnlovsendringene.

– Det er jeg stolt av, sier Buskerud-representanten som nå er inne i sin sjette periode som stortingsrepresentant.

Lundteigen forteller at han argumenterte pragmatisk for statskirkeordningen.

– Det var ikke noe bredt folkekrav å oppheve den. Tvert imot var det et stort flertall i høringen for å beholde ordningen. Det var det også blant Sp- og Ap-velgerne, framholder han.

– Det viktigste som ble oppnådd, er at kirken som felles arena for brede lag av folket er i tilbakegang, mener Lundteigen.

Et bærende argument for opphevelse av statskirkeordningen var hensynet til alle som ikke var medlemmer i Den norske kirke. Motstandere av statskirken har fremhevet at ordningen er en anakronisme i et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn.