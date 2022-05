Selvaag gir ikke mer penger til Fornebubanen

NTB

Selvaag Bolig ønsker ikke å bidra med mer penger for å sikre Fornebubanen slik Obos har gjort.

Torsdag ble det klart at Obos-sjef Daniel Siraj gir 300 millioner kroner i bidrag, for å sikre at den nest siste stasjonen, Flytårnet stasjon, blir bygget som planlagt.

– Det er veldig positivt at Obos ønsker å sikre at alle stasjoner gjennomføres, sier Øystein Klungland, viseadministrerende direktør i Selvaag Bolig til Budstikka.

Han opplyser at Selvaag, som skal bygge 1.800 boliger på Fornebu, har bidratt med rundt 500 millioner kroner i grunneierbidrag til banen.

Flere av Selvaags leilighetsbygg skal bygges oppå endestasjonen og verkstedet til banen, noe som ifølge Klungland gjør konstruksjonen flere hundre millioner kroner dyrere.

– Vi sitter nå i forhandlinger med Fornebubane-etaten for å finne løsninger. Vårt tilleggsbidrag blir å finne en god løsning på endestasjonen, sier Klungland.

Fremtiden til T-baneprosjektet skal avgjøres i Oslo bystyre og Viken fylkesting i juni. Oslo Ap holder fortsatt «alle muligheter åpne», og kan stanse hele Fornebubanen.

1. april ble det klart at kostnadsrammen for Fornebubanen øker med 4,3 milliarder kroner - en økning på 25 prosent siden 2018. Totalkostnaden kan bli nærmere 27 milliarder. Ferdigstillelsen av baneprosjektet er utsatt fra 2027 til 2029.