Våpenfunn i bortføringssaken i Tolga

NTB

Politiet har funnet det de mener trolig er våpenet som ble brukt i forbindelse med bortføringssaken i Tolga natt til 2. januar i år.

Våpenet ble funnet på et jorde i Stor-Elvdal, bekrefter politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland overfor NRK.

– Våpenet ble funnet i samme område som der fluktbilen kjørte ut, sier Stolp Ekeland til rikskringkasteren.

Hun sier politiet er ganske sikre på at dette er våpenet som ble brukt under bortføringen. Våpenet er sendt til analyse i Kripos.

– Hvis det stemmer at dette er rett våpen, så vil det bli et viktig bevis i saken, legger politiadvokaten til.

Det var natt til 2. januar i år at to personer tok seg inn i huset til en 20 år gammel mann og foreldrene hans i Tolga. Foreldrene ble utsatt for vold, og det ble avfyrt flere skudd inne i huset. 20-åringen ble truffet av et skudd, men ble ikke alvorlig skadd.