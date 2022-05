FHI: Flyktningstrøm fra Ukraina vil kreve større kapasitet i helsetjenestene

Mange ukrainske flyktninger registrerer seg hos norsk politi på Nasjonalt mottakssenter i Råde, der UDI og flere andre aktører prøver å ta unna de mange ankomstene. Foto: Javad Parsa / NTB Les mer Lukk

NTB

Behovet for helsetjenester vil øke markant som følge av flyktningstrømmen fra Ukraina, selv med et konservativt anslag for hvor mange som kommer, mener FHI.