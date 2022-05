Vy skal forhandle om togkjøringen på Østlandet

Konsernsjef Gro Bakstad i Vy mener at selskapets kunder kan se fram til bedre punktlighet og kortere reisetid dersom de får fortsette å kjøre togene på Østlandet.

NTB

Vy skal forhandle om togkjøringen på Østlandet. Fredag ble det klart at Vy er valgt som foretrukket avtalepart for den første av to kontrakter, Østlandet 1.