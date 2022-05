Coronatest kan pålegges personer som skal uttransporteres, foreslår regjeringen

NTB

Regjeringen har lagt fram et lovforslag om at personer som skal uttransporteres, kan pålegges å gjennomføre coronatest.

– Mange land krever at reisende fremlegger negativ covid-19-test. Personer som skal uttransporteres i medhold av utlendingsloven, utleveringsloven eller arrestordreloven, kan derfor forhindre dette ved ikke å la seg teste, skriver regjeringen i en pressemelding.

De presiserer at selv om Norge og en del andre land har opphevet krav om test før innreise, må det tas høyde for at slike testkrav i mange land kan bli opprettholdt eller gjeninnført i månedene som kommer.

– Regjeringen foreslår derfor midlertidige lovbestemmelser som skal gjelde til 1. juli 2023. Bestemmelsene inntas i utlendingsloven og i en egen midlertidig lov om tilpasninger i regelverket om internasjonalt rettslig samarbeid, skriver regjeringen.