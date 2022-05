VGTV får advarsel av Medietilsynet

NTB

VGTV-programmet Harm amp; Hegseth får en advarsel av Medietilsynet etter å ha omtalt sponsede premier mer omfattende enn det er lov til.

Hendelsen oppsto i en episode av Harm amp; Hegseth på VGTV i april da programlederne omtalte sponsede premier fra Kondomeriet mer omfattende enn det er lov til.

– Det er et klart brudd på reglene, og vi gir VGTV en advarsel, sier direktør i juridisk og regulatorisk avdeling Hanne Nistad Sekkelsten i Medietilsynet.

Tilsynet skriver at sponsede premier i et program ikke skal presenteres mer omfattende enn det som er nødvendig for å vite hva premien er, og hvem som sponser den.

– I dette tilfellet går premiepresentasjonen lenger enn det som er tillatt etter regelverket. I vurderingen har vi lagt vekt på at egenskapende til premieproduktet ble beskrevet i positive ordelag, i tillegg til at programlederne viste til egne positive erfaringer med produktet, sier Sekkelsten.

VGTV uttaler til Medietilsynet at de har iverksatt konkrete tiltak for å sikre at regelverket blir fulgt i fremtiden.