Rådhuset i Bergen pusset opp for 500 millioner - bystyret vet ikke om de vil flytte inn

Rådhuset i Bergen ble oppført mellom 1971 og 1974 og er tegnet av arkitekt Erling Viksjø, som er kjent for sin bruk av naturbetong. Rådhuset er 14 etasjer høytet av de mest markante og omdiskuterte høyhusene i Bergen sentrum. Bygningen har vært under oppussing siden høsten 2018. Foto: Marit Hommedal / NTB

NTB

Etter mange års oppussing skal Bergen kommune flytte tilbake til rådhuset i juli i år. Men bystyrepolitikerne vet ikke om de vil inn i åpne kontorlandskap.

Nå vurderer bystyrepolitikerne å nekte å bli med på flyttelasset, skriver Bergens Tidende. I rådhuset er det nemlig lagt opp til åpne kontorlandskap, istedenfor separate kontor.

– Man risikerer å havne i samme rom som partier man er sterkt uenige med, sier sier gruppeleder i SV, Mikkel Grüner.

– Vi tenker vi kan ta i bruk den historiske bygningsmassen i rådhuskvartalet i stedet. Det finnes også prinsipielle parlamentariske grunner til at byrådet og bystyrets organ bør holdes hver for seg, sier Grüner, som får støtte fra Høyre:

– At Høyre og SV skal jobbe i samme lokaler, er litt i overkant, sier gruppeleder Harald Victor Hove (H), som også sier nei til å flytte inn i rådhuset.

Bakgrunnen for at kommunen har gått inn for åpent kontorlandskap er arealeffektivitet, energieffektivitet og lavere utslipp og kostnader. Det eneste opposisjonspartiet som så langt sier klart ja til å flytte inn er Rødt.

– Personlig er jeg ikke spesielt glad i åpne kontorlandskap, men når vi oppretter nye kommunale arbeidsplasser så er de i åpne kontorlandskap. Jeg mener vi bør ha samme arbeidsforhold som våre ansatte, sier Rødts Mailiss Solheim-Åkerblom.