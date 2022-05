«Ingen» nyutdannede leger vil jobbe som fastlege

Svært få medisinstudenter og nyutdannede leger vil inn i fastlegeordningen. Helsedirektør Bjørn Guldvog er bekymret for utviklingen. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Samtidig som stadig flere står uten fastlege, vil ikke fremtidens leger inn i ordningen. Helseaktører er bekymret, men helseministeren ber om tålmodighet.

Bare 3 av 100 medisinstudenter og nyutdannede leger i Norge tror de vil jobbe som fastlege, melder TV 2. Det bekymrer helsedirektør Bjørn Guldvog.

– Det er en veldig, veldig lav andel. De vurderer det, men gitt den situasjonen vi har i dag er det bare 3 prosent som sier de vurderer det, sier han.

100 kommuner står i dag uten en eneste fastlege med ledig kapasitet.

– Det betyr at de som flytter til kommunen ikke får fastlege der og at de som bor der ikke kan bytte, sier divisjonsdirektør for analyse og samfunn Helen Brandstorp i Helsedirektoratet til kanalen.

Aktører i helsesektoren ber om konkrete tiltak fra helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

– Om et halvt års tid har vi allerede mistet hundrevis av nye fastleger og tusenvis av nye pasienter blir stående uten fastlege, sier leder Anette Fosse i Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM).

Hun mener helseministeren er altfor vag om hva hun tenker å gjøre.

Torsdag var det duket for fastlegekonferanse i Oslo. Kjerkol var til stede og understreket at krisen var av høy prioritet, men ba om tålmodighet og varslet «strukturelle grep», skriver TV 2.