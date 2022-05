Turgåer i Troms fløyet til sykehus – skal ha falt flere hundre meter

NTB

En kvinne i 20-årene ble hentet ut av Mjeldskartinden på Kvaløya i Troms og fløyet til sykehus med moderate skader. Hun skal ha falt flere hundre meter.

Troms politidistrikt opplyste like etter klokken 21 at en person var hentet ut fra fjellet etter et skavlbrudd på toppen av fjellet.

– Det er anslått at turgåeren falt flere hundre meter, skrev politiet på Twitter.

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) opplyser at det var en kvinne i 20-årene som ble fløyet inn med luftambulanse. Skadene betegnes som moderate og pasienten er stabil, opplyser UNN i 23-tiden.

Redningsleder Jakob Karlsen i Hovedredningssentralen sa til VG at det var en alvorlig ulykke.

– Personen var i live og pustet da vedkommende ble hentet ut av ambulansen, forklarte operasjonsleder Eirik Kileng til Dagbladet. Han opplyste at nærmeste pårørende er varslet om situasjonen.

Kvinnen i 20-årene var en del av et turfølge på to. Det var den andre personen som varslet om hendelsen, og vedkommende er også blitt hentet ned fra fjellet.