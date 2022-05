Politiets patruljeleder forberedte seg på å skyte Bråthen

Politibetjent Anette Skullestad fortalte Buskerud tingrett om hvordan hun og to kolleger rykket ut som de første politipatruljene etter at de første varslene om at Espen Andersen Bråthen skjøt rundt seg med pil og bue i Kongsberg 13. oktober i fjor. Foto: Lise Åserud / NTB

Politiets patruljeleder i Kongsberg ga beordring om fullt verneutstyr etter at en kollega inne i Coop-butikken ringte og sa han var skutt med en pil i ryggen.

Politibetjent Anette Skullestad var politiets patruljeleder i Kongsberg om kvelden den 13. oktober i fjor. En stund lurte de på om meldingene om angrepet skjedde med et lekevåpen, men da ringte kollegaen, politimannen Rigoberto Villarroel, og fortalte at han var blitt skutt med pil på Coop Extra i Kongsberg.

– Rigoberto sa han befant seg på Coopen og at han anså personen som veldig farlig. Det skjer ikke noe med stemmeleiet eller noe, men så sier han at var blitt skutt.

Skullestad tror ikke hva hun hører.

– Han sier: Jeg er blitt skutt. Jeg har en pil i ryggen. Da sier jeg på sambandet at vi må ikle oss fullt verneutstyr – dette er farlig, forklarte Skullestad for retten.

Mens hun kjørte mot Coop-butikken hvor hun skulle møte de to eneste kollegene som hadde vakt med henne i Kongsberg denne kvelden, rakk Skullestad å reflektere over at de befant seg i en situasjon med pågående vold.

– Da tenker jeg at «Nå må jeg kanskje skyte noen på jobb for første gang», forklarte politibetjenten.

Patruljene kommer fram til Coop-butikken. Skullestad kjenner hun ikke vil gå inn, at hun er redd, men føler at hun må. Men da de går inn går Bråthen ut gjennom en nødutgang på siden av bygget.

– Da ser jeg Rigo for første gang og at han har en kjempepil stikkende ut av ryggen og da skjønner jeg at det er kjempekraft i den buen, sier Skullestad.