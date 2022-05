Nobelprisvinnere sjokkerte over forskningskutt

Hjerneforskerne Edvard og May-Britt Moser – her avbildet i et mer positivt øyeblikk – er sjokkerte og frykter konsekvensene av de foreslåtte kuttene i Norges forskningsråd.

– Vi har holdt på i 30 år, det har aldri vært så dramatiske kutt som nå. Det sier nobelprisvinnerne Edvard og May-Britt Moser om regjeringens forskningskutt.

Det er etter at forskning- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i forrige uke kastet styret i Norges forskningsråd og varslet frys i bevilgningene, at de framstående hjerneforskerne reagerer, skriver Khrono.

Kunnskapsdepartementet har siden november gått Forskningsrådets økonomi og styring etter i sømmene, og det resulterte i at Borten Moe grep inn, kastet styret og hentet inn tidligere finansminister og SV-leder Kristin Halvorsen som styreleder i et midlertidig styre.

Departementet mener man trenger mer kompetanse på offentlig forvaltning, budsjettering og regnskapsregler, ifølge Aftenposten.

Overfor Khrono reagerer Edvard og May-Britt Moser kraftig på de åtte tiltakene som det nye styret ble presentert for mandag av administrerende direktør Mari Sundli Tveit.

– Vi har holdt på i 30 år, det har aldri vært så dramatiske kutt, så stor usikkerhet om framtida som nå, sier Edvard Moser, mens May-Britt Moser sier hun fikk gåsehud da hun så forslagene. De to reagerer blant annet på at kuttene kommer så brått på

For å spare inn 842 millioner kroner i år og neste år foreslås det blant annet å redusere tildelingene i år med 20 prosent, la være å lyse ut frie prosjektmidler til banebrytende forskning (Fripro) neste år og utsette oppstart for nye sentre for fremragende forskning.

Begge blad Moser jobber på det prestisjefylte Kavliinstituttet for nevrovitenskap på NTNU, og frykter at instituttet vil miste en rekke av sine topp internasjonale forskere på grunn av usikkerheten framover. De anslår at mellom 15 og 25 stillinger kan være i fare med de kuttene som foreslås.