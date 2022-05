Kongsberg-tiltalte Espen Andersen Bråthen ønsker ikke å forklare seg mer i retten

NTB

Drapstiltalte Espen Andersen Bråthen sier at han ikke ønsker å forklare seg mer i rettssaken etter angrepene på Kongsberg i oktober i fjor.

Rettssaken startet i Buskerud tingrett i Hokksund onsdag. Etter at Bråthen hadde forklart seg i omtrent to timer, ga han beskjed om at han ikke lenger ville forklare seg.

Da saken startet igjen torsdag, gjentok Bråthen at han ikke ville forklare seg noe mer.

– Jeg velger å ikke forklare meg noe mer, sa Bråthen med fast røst.

Dommer Liv Synnøve Taraldsrud spurte Bråthen om hans beslutning bare gjaldt for torsdagen, eller alle de videre planlagte forklaringene som påtalemyndigheten har lagt opp til i den fire uker lange rettssaken.

Den tiltalte 38-åringen gjentok at han ikke ville forklare seg noe mer under rettssaken.

Bråthen er tiltalt for fem knivdrap, elleve drapsforsøk med pil og bue og flere andre forhold i Kongsberg 13. oktober i fjor. I de psykiatriske undersøkelsene av ham etter at han ble pågrepet er det påvist at han lider av paranoid schizofreni, og at han trolig var utilregnelig da drapene og pil og bue-angrepene skjedde.

Påtalemyndigheten har innstilt på at Bråthen skal overføres til tvungent psykisk helsevern, noe også Bråthens forsvarer, advokat Fredrik Neumann, støtter.