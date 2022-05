Dusjfilmingssak stoppet opp på avdelingsnivå

NTB

Forsvarsstaben var ikke informert da en sersjant ble dømt for filming av en underordnet i dusjen. Sjefen for Forsvarsstaben mener de bør få vite om slike saker.

– Saken har ikke vært på vårt bord. Vi undersøker hvordan den har vært håndtert i Hæren, fordi det kan se ut som den har vært håndtert på et ganske lavt nivå, sier sjef for Forsvarsstaben viseadmiral Elisabeth Natvig til Forsvarets Forum.

VG skrev 8. mai om den 25 år gamle soldaten Julie Sandanger, som sto fram og fortalte hvordan hun ble snikfilmet i dusjen av sin nærmeste sjef. Til sammen ble det avslørt 38 videoer på sersjantens mobiltelefon, og sersjanten ble dømt for forholdet. Likevel fikk han beholde graden og jobber fortsatt i forsvaret.

Forsvarsstaben ble ikke informert om forholdet, og skal nå gå gjennom rutinene for trakasserings-saker. Natvig mener at slike saker fint kan behandles på lavere nivåer, men at forsvarsledelsen skal være informert når noe så alvorlig skjer.

– Så vidt jeg forstår har dette stoppet opp på avdelingsnivå. Vi har grunn til å tro, at dette ikke var kjent for Hærens ledelse før denne saken ble kjent i forrige uke. En sånn sak, som er en straffesak, er det er naturlig at Hærens ledelse visste om, sier hun.

Sjef for Hæren generalmajor Lars Lervik bekrefter overfor Forsvarets forum at saken ble behandlet på avdelingsnivå. Han sier at han ble informert da Sandanger først varslet om saken i Panserbataljonen i fjor. Han fikk derimot ikke vite om dommen mot sersjanten som filmet da den forelå i mars i år.