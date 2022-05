Prisen på nytt bad i Oslo mer enn femdoblet siden 2015

NTB

Prisen på nytt Manglerud bad og aktivitetshus er femdoblet siden 2015. I revidert Oslo-budsjett vil byrådet dekke en ny kostnadssprekk på 40 millioner kroner.

Dermed er prisen oppe i 726 millioner kroner, mens den i 2015 var 135 millioner, skriver NRK.

Badet er samtidig ytterligere tre måneder forsinket og står ferdig i slutten av september.

Byrådet varslet allerede i april at de måtte be om mer penger til Manglerud bad i revidert budsjett. Samtidig ropte byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen (Ap), et generelt varsku om at prisøkninger, forsinkelser og usikkerhet rundt leveranse i markedet vil kunne ramme både pågående og framtidige byggeprosjekter.

Det reviderte Oslo-budsjettet legges fram torsdag ettermiddag. Om det ligger flere konkrete kostnadssprekker enn Manglerud bad i dagens reviderte Oslo-budsjett er ukjent.