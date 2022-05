Klart for kronprins-ekspedisjon på Grønland

Kronprins Haakon fotografert under et besøk på Svalbard i april. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Denne uken drar kronprins Haakon, Vegard Ulvang og flere forskere ut på ekspedisjon gjennom islandskapet på Grønland.

– Det som møter oss er først og fremst fantastisk natur. Og absolutt ingen mennesker. Det er jo det fascinerende. Det er virkelig ingen der, annet enn forskerne på forskningsstasjonen Eastgrip og de 12 soldatene fra det danske forsvaret, sier Kunuk Lennert i en artikkel på nettsidene til UiT – Norges arktiske universitet.

Lennert er avdelingsingeniør og dykker ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi på UiT. Sammen med polarhistoriker Harald Dag Jølle, kronprins Haakon, skilegenden Vegard Ulvang og tre andre skal han denne uken ut på en tur over enorme islagte områder på Grønland.

Kitetur

Turen går fra vest til øst. Første del tar tre uker og skal foregå med bruk av kite og ski. Med nok vind kan de nå hastigheter på over 30 kilometer i timen, og må unngå å falle ned i bresprekker under ferden.

– Det fine med å kite er at om en er værfast, så betyr det oftest at det er vindstille og fint vær. Så det er kanskje ikke så ille likevel, sier ekspedisjonsleder Jølle.

Ute i landskapet skal de krysse store hvite vidder og gå over is som er opp til 3.000 meter tykk.

Den siste delen av turen foregår med kajakk langs deler av østkysten, men det skal ikke kronprinsen være med på.

Formålet med ekspedisjonen er å formidle kunnskap og innsikt om arktisk natur, forskning og polarhistorie. I tillegg vil ekspedisjonen ta jevnlige snøprøver som skal leveres til klimaforskere ved forskningsstasjonen Eastgrip, som ligger midt på Grønlandsisen.

Utstyrskrevende

Forskningslederen skal etter planen blogge underveis. Han har allerede delt litt informasjon om planleggingen og pakkingen.

– En kitetur er mer utstyrskrevende enn en tradisjonell skiekspedisjon. Høy fart og mye kraft fører dessuten til slitasje på utstyret, som gjør at vi må pakke omhyggelig og ha rikelig med reservedeler og reparasjonsutstyr. Og nettopp det at vi har mye kraft i dragene, gjør nok at vi er ekstra rause med hva vi unner oss av mat, utstyr – og det noen vil kalle luksus, skriver han i sitt andre blogginnlegg.

Reisefølget på sju skal bo i to telt, noe som betyr at de kommer tett på hverandre. De har allerede vært ute på to prøveturer for å forberede seg.

– Vi kjenner nok hverandres gode og dårlige sider godt, så jeg er ikke bekymret, sier Jølle.

Kronprinsen tror det blir slitsomt

UiT har inngått en avtale med NRK, som skal lage en dokumentar basert på opptak gjort underveis av ekspedisjonsdeltakerne.

– Jeg forventer at det blir slitsomt. Vi skal 1.200 kilometer på tre uker, dersom vi får det til og klarer å komme så langt. Så det blir spennende, sa kronprinsen til NRK da planene om turen ble kjent tidligere i måneden.

Turen starter i Ilulissat torsdag.