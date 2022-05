NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til torsdag 19. mai.

FN har dokumentert nesten 3.800 drap på sivile i Ukraina



Minst 3.778 sivile er drept i Ukraina siden den russiske invasjonen startet i februar, ifølge FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR).

De fleste dødsfallene ble forårsaket av bruk av eksplosiver med stort nedslagsfelt, blant annet tung artilleriild og luftangrep, ifølge FN, som mener at de reelle tallene trolig er langt høyere.

Biden beordrer militæret til å fly inn morsmelkerstatning fra utlandet

Det amerikanske forsvaret tas i bruk til å fly inn morsmelkerstatning produsert i utlandet på kommersielle fly. Det er uklart hvilke land produktet skal kjøpes fra. President Joe Biden har også tatt i bruk krisefullmakt for å gi produsenter av morsmelkerstatning førsterett på viktige forsyninger.

Familier rundt om i USA har blitt stadig mer desperate, da problemer i leverandørkjeden og en større tilbakekalling har gjort at hyller i matbutikker og apotek ikke lenger har morsmelkerstatning.

Nedover etter børsåpning i Asia

De toneangivende børsindeksene i Asia åpnet med nedgang torsdag, dagen etter at børsene i New York endte med kraftig fall. På Tokyo-børsen var hovedindeksen Nikkei 225 ned 2,5 prosent etter et par timers handel, mens den bredere Topix-indeksen var nede 2 prosent. Samtidig var Hongkongs Hang Seng-indeks nede 2,7 prosent, mens hovedindeksene i Shanghai og Shenzhen var nede henholdsvis 0,4 og 0,5 prosent.

I New York endte den bredt sammensatte Samp;P 500-indeksen ned 4 prosent, mens industritunge Dow Jones falt 3,6 prosent. Hovedindeksen på den teknologitunge Nasdaq-børsen falt 4,7 prosent.

Forsvarsministeren vil at flere skal gjennomføre verneplikten

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) vil åpne for flere innrykk og lokke flere unge til å melde seg til tjeneste i Forsvaret.

– Vi har en annen sikkerhetspolitisk situasjon, og derfor blir det naturlig å sette inn mer ressurser nå, sier han.

Rundt 7.500 kvinner og menn gjennomfører førstegangstjenesten hvert år. Forsvarssjefen anbefalte i 2019 at antallet økes til 15.800. Det vil i så fall tilsvare om lag en firedel av årskullet.

Mann knivstukket i Tønsberg – mistenkt pågrepet

En mann er innlagt på sykehus etter at han ble knivstukket på en adresse like utenfor Tønsberg sentrum tidlig torsdag morgen. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 4.08 og en mistenkt mann ble pågrepet etter kort tid.

– Det var fornærmede som ringte AMK og fortalte at han var stukket ned. Mannen, som er i 50-årene, viste seg å være alvorlig skadd og han er kjørt til sykehuset i Tønsberg, forteller operasjonsleder Erik Gunnerød i Sørøst politidistrikt til NTB.