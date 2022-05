Mann døde i traktorulykke i Trøndelag

NTB

Mannen som onsdag havnet under en traktor i Melhus i Trøndelag, døde av skadene.

Politiet i Trøndelag meldte om hendelsen klokken 19.38.

Da opplyste politiet at nødetatene rykket ut etter melding om at en person hadde havnet under en traktor. Senere ble det klart at mannen mistet livet i ulykken.

– En 45 år gammel mann er konstatert død på stedet. Kriminalteknisk er på stedet. Kommunens kriseteam er varslet, skriver politiet.

Til TV 2 opplyser politiet at mannen havnet under et redskap som satt fast under traktoren.

– Mannen var alene på jordet da ulykken skjedde. Han ble senere funnet av familie, sier operasjonsleder Wenche Johnsen.

Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med gårdsarbeid.