Bråthen fortalte detaljert om angrepet i Kongsberg

Advokat Andreas Christiansen (t.h.) og forsvarer Fredrik Neumann i rettslokalet i Hokksund i Buskerud tingrett på første dag av rettssaken mot Espen Andersen Bråthen. 38-åringen er tiltalt for å ha drept fem personer i Kongsberg 13. oktober 2021.

NTB

Detaljert forklarte Espen Andersen Bråthen hvordan han beveget seg i Kongsberg fordi han «måtte ut og drepe mennesker».

Med klar, men lav stemme og med overraskende god hukommelse svarte Espen Andersen Bråthen på aktor Andreas Christiansens detaljerte spørsmål da han startet forklaringen i Buskerud tingrett onsdag.

– Jeg visste at det var den dagen jeg skulle gå ut og prøve å drepe noen mennesker, sa 38-åringen om hva som ledet opp til fem drap og et stort antall drapsforsøk og trusler.

Med et kogger med 80 piler, hvorav tolv han hadde laget selv, tok Bråthen en bue og fire kniver med og bega seg mot Coop Extra-butikken ikke langt fra leiligheten hvor han bodde. Verken valget av våpen eller det utvalgte åstedet var tilfeldig.

– Det var en liten plan over det. Den lengste kniven, den lange, den kunne jeg bruke på litt avstand. For å beskytte meg selv også, svarte Bråthen mens han snudde og så mot statsadvokaten.

– Jeg visste at jeg skulle opp mot Coop. Der var det mest mennesker, la til.

Aktors spørsmål onsdag dreier seg om de første hendelsene den 13. oktober, da han skjøt flere piler mot mennesker i og rundt Coop-butikken i Kongsberg sentrum. Bråthen ble spurt ut om et og et pilskudd og forklarte seg veldig detaljert om alle bevegelsene han gjorde. Spørsmål knyttet til drapene i Hyttegata skal Bråthen forklare seg om først 30. mai.

Bråthens forsvarer, advokat Fredrik Neumann, sa i sin innledning onsdag at klienten er psykisk syk og ikke var tilregnelig på gjerningspunktet. Med klienten ved sin side sa han også at Bråthen ikke har innsikt i sin egen sykdom og at han behøver behandling.