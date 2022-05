Grunneiere på Voss vant i Høyesterett – eier lufta over bolighusene

Huseierne på Voss har vunnet fram i rettssystemet med sitt krav om eiendomsrett over lufta over husene deres. Foto: Marit Hommedal / NTB Les mer Lukk

NTB

Lufta er ikke for alle – i hvert fall ikke lufta rett over en bolig. Huseiere har krav på erstatning når eiendomsretten over lufta krenkes, ifølge Høyesterett.