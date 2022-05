NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til onsdag 18. mai.

Et mindretall av de yngste vil ha Norge inn i EU



Bare 19 prosent av de spurte under 30 år sier ja til EU. Det kommer fram i en ny undersøkelse gjennomført av Opinion for NHO.

– Unge Høyre fikk bare 13 prosent ved skolevalget, men ingen partier får over 50 prosent, som trengs for et EU-ja. Slik sett er 19 prosent et godt utgangspunkt, sier Unge Høyre-leder Ola Svenneby til Klassekampen.

Et mye brukt argument fra dem som vil at Norge skal melde seg inn i EU har vært at de yngre generasjonene ikke har fått sagt sin mening om saken.

FHI vil ha nytt vaksinasjonsprogram for voksne

FHI anbefaler et vaksinasjonsprogram for voksne som et permanent tilbud. Helsemyndighetene har lenge jobbet med saken, som ikke er endelig avgjort, skriver Aftenposten.

Et eventuelt vaksinasjonsprogram for voksne kan inneholde influensavaksine, pneumokokkvaksine og en kombinert boostervaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio.

Nord-Korea melder om mer smitte

Nord-Korea har registrert seks nye dødsfall og 232.880 personer med febersymptomer i det som er et voksende koronautbrudd i landet. Siden slutten av april har dermed 62 personer dødd og over 1,7 millioner blitt syke, ifølge den siste oppdateringen som ble lagt fram i natt norsk tid.

Landet har så langt takket nei til koronavaksiner fra utlandet, og landets 26 millioner innbyggere har dermed ingen immunitet.

Putin: Europa begår økonomisk selvmord

Europa begår «økonomisk selvmord» som følge av sanksjonene mot russisk energi, hevder president Vladimir Putin. Han mener at utfasing av russisk olje og gass er lite gjennomtenkt og kommer bare til å skade Europa selv i form av høyere energipriser og økt inflasjon.

Putin sier også at det han kaller Europas «kaotiske handlinger» bare har bidratt til å øke Russlands inntekter, og at landet nå satser på å selge olje og gass til «vennlige» land i stedet for Europa.

Børsoppgang i Asia

De toneangivende børsene i Asia gikk opp fra start da de åpnet i natt norsk tid. Dermed fulgte de veksten på Wall Street i går.

Oppgangen var størst i Japan, men også i Hongkong var utviklingen merkbar. Fastlands-Kinas børser dro også i positiv retning, men veksten der var noe lavere da de åpnet.

Motorsyklist mistet livet i ulykke på Voss

En 63 år gammel motorsyklist døde etter at han kjørte inn i en bom i Tunsbergtunnelen på riksvei 13 på Voss. Den vel fire kilometer lange Tunsbergtunnelen var stengt med bom på grunn av bilberging da motorsyklisten kjørte inn i bommen.

Det ble igangsatt livreddende førstehjelp, men mannen ble erklært død på stedet. Nødetatene ble varslet om ulykken klokken 21.54 tirsdag kveld.