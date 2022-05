FHI vil ha nytt vaksinasjonsprogram for voksne

Et eventuelt vaksinasjonsprogram for voksne kan inneholde influensavaksine, pneumokokkvaksine og en kombinert boostervaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio. Foto: Beate Oma Dahle / NTB Les mer Lukk

NTB

FHI anbefaler et vaksinasjonsprogram for voksne som et permanent tilbud. Mange vet ikke at man trenger påfyll hvert tiende år av vaksinene man fikk som barn.