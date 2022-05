Mann i 20-årene døde i ulykke med firhjuling i Hallingdal

NTB

En mann i midten av 20-årene døde i en ulykke med firhjuling i Ål kommune i Hallingdal på ettermiddagen 17. mai.

Mannen ble erklært død på stedet, og at hans nærmeste pårørende er varslet. En kvinne i 20-årene var passasjer på firhjulingen, men slapp fra ulykken uten skader.

– Kommunens kriseteam er varslet om ulykken og bistår familien, opplyser politiet.

Operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sørøst politidistrikt opplyser at ulykken skjedde på en grusvei i nærheten av Bjødnastølen nord for Torpo.

Den omkomne var hjemmehørende i området. Politiet hadde sent tirsdag kveld ikke oversikt over hendelsesforløpet, men det er klart at firhjulingen har kjørt av veien.

Ulykkesgruppa fra Statens vegvesen har avsluttet sine undersøkelser på stedet. Politiet fikk melding om ulykken klokken 15.58.