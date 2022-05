Utelivet jubler for 17. mai

Det var mange folk på uteserveringene rundt om i landet på 17. mai, her fra Bergen.

NTB

Det ble en grunnlovsfeiring for full maskin med god stemning i utelivet. Det betyr mye for bransjen, sier Virke-sjef.

Utelivet er blant bransjene som har vært hardest rammet av koronapandemien. På 17. mai var det fulle bord og køer ved restauranter og utesteder i de store byene.

– Det betyr veldig mye. Folk har vært ute og benyttet seg av tilbudene hos restaurantene. Etter to år med tunge tider hvor folk har vært usikre på jobben og usikker på fremtiden, er det fantastisk å ha en sånn dag, sier Virke-direktør Ivar Horneland Kristensen til NRK.

– Det betyr mye for virksomhetene, men også for meg og deg som har fått ha en 17. mai som vi har drømt om i to år, sier han.