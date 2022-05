Støre: – En utrolig stor glede å feire 17. mai på tradisjonelt vis

NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) gleder seg over en 17. mai med store folkemengder samlet. Krigen i Ukraina gjør dagen ekstra spesiell, mener han.

– Det er en utrolig stor glede å feire 17. mai på tradisjonelt vis etter to år med unntak, sier statsminister Støre til NTB.

Han sier at årets feiring også bærer med seg et alvor.

– Europa har en alvorlig krig midt på kontinentet. Det setter de verdiene vi feirer 17. mai for i et spesielt perspektiv. At ukrainske barn går i tog, gjør inntrykk på mange.

Familiedag

Selv bruker Støre mye av dagen sammen med familien.

– Jeg har vært med familien fra tidlig morgen, med barn og barnebarn til frokost. Det var en fin og rolig start på dagen.

Etter noen intervjuer i Oslo sentrum, tar han resten av dagen fri.

– Da er det kanskje å sitte i sola, kanskje komme en tur ut i skogen eller til sjøen i Oslo. Det er en så fin dag at alle bare må nyte den.

En tradisjonell grunnlovsfeiring er en stor glede, forteller Støre. I Oslo kunne barna endelig vinke til kongefamilien.

Planer om pølse

Støre forbinder 17. mai med lek og familie.

– Da jeg var barn var det leker på den lokale idrettsplassen. I mine egne år som pappa, har jeg hatt korpsbarn som jeg kjørte og hentet og så på toget i byen.

– Har du fått spist is eller pølse i dag?



– Jeg har ikke spist is eller pløse, men det står på planen, sier Støre.

Imidlertid at han har fått servert eggedosis.

– Det er en 17. mai-tradisjon som jeg har vokst opp med.