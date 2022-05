Norge bedt om å evakuere sårede ukrainske soldater

– Norge fått fire forespørsler om evakuering av sårede ukrainske soldater, opplyser justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl i et skriftlig svar til Stortinget. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Norge er bedt om å bistå med medisinsk evakuering av sårede ukrainske soldater fire ganger de siste ukene. – Vi må si ja, mener Venstre-leder Guri Melby.

– Ukrainske myndigheter har bedt Norge ta imot skadde soldater hele fire ganger på svært kort tid, og da mener jeg vi bør stille opp, sier Melby til Vårt Land.

Ifølge justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har Norge fått fire forespørsler om evakuering av sårede ukrainske soldater. Det skriver Mehl i et skriftlig svar på et spørsmål fra Melby om saken.

– Norge mottok 23. april, 5., 7. og 10. mai bistandsanmodninger gjennom EUs ordning for sivil beredskap om å tilby medisinsk evakuering av skadde ukrainske soldater, skriver Mehl i svaret fra Venstre-leder Melby.

– Spørsmålet om hvorvidt Norge skal tilby medisinsk evakuering av skadde ukrainske soldater, er til vurdering, skriver justisministeren i svaret.

På spørsmål fra Vårt Land opplyser Justisdepartementet at alt de kan si om saken nå er at forespørslene er til vurdering.

Venstre-lederen sier det ukrainske helsevesenet er svært presset nå.

– Norsk helsepersonell er i stand til å gi svært god medisinsk oppfølging til en gruppe skadde ukrainske soldater. Det er flott at justisministeren bekrefter at regjeringen nå vurdere dette, men jeg håper det snart foreligger et konkret svar.