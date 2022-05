Gass-selskap krever flere hundre millioner kroner av Hurtigruten

Hurtigruten skulle bygge om seks av syv skip til å gå på LNG-gass. Etter at selskapet snudde krever gasselskapet Gasnor millioner for avtalebrudd. Foto: Vidar Knai / NTB

NTB

Gass-selskapet Gasnor krever over 300 millioner kroner av Hurtigruten for det de mener er et avtalebrudd om gasslevering.

Det er rundt et år siden at det ble kjent at Hurtigruten droppet gass, og heller skulle gå for biodiesel. Det var starten på saken som nå havner i retten, skriver NRK.

For da nyheten ble kjent var det to år siden Hurtigruten hadde kunngjort at seks av sju skip på innenriksrutene skulle bygges om for å drives på gass, skriver nettstedet Biogass.

På dette tidspunktet var det inngått en avtale om at Gasnor skulle levere LNG-gass til Hurtigruten, samt konkurrenten Havila Kystruten.

Gasnor fikk bygd et eget skip til dette formålet, men da Hurtigruten droppet gass – og heller ville satse på biodiesel – forsvant 60 prosent av inntektene.

– Vi mener dette er mislighold av kontrakten, sier administrerende direktør i Gasnor, Eilef Stange til NRK.

Saken skal opp for tingretten i Haugesund i mars neste år.