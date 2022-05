Viggo Kristiansens forsvarer kritisk til Jan Helge Andersens utspill i Baneheia-avhør

Jan Helge Andersen skal ha skrytt av en NRK-journalist i politiavhør. Det liker Viggo Kristiansens forsvarer svært dårlig.

Baneheia-dømte Jan Helge Andersen var i fjor høst i avhørt av politiet på ny i forbindelse med den nye etterforskningen av drapene i Baneheia.

I avhøret skal Andersen ha snakket om journalist XX som jobber for NRK Sørlandet, ifølge avhørsrapporten, som omtales av Nettavisen.

«Hver gang saken blir tatt opp igjen kommer det fram nye ting i media. Media skal egentlig være upartiske, men mistenkte opplever at de sjelden er det, og at de fleste ikke har hatt noen særlig grundig gjennomgang av saken unntatt XX», heter det i rapporten, skriver Nettavisen.

Reagerer på NRKs dekning

Journalisten skal ha jobbet med Baneheia-saken i mange år.

Andersens advokat Svein Holden, som var med i avhøret, ønsker ikke å kommentere saken.

Viggo Kristiansens forsvarer, Arvid Sjødin, er sterkt kritisk til Andersens utspill i avhøret. Advokaten mener NRK allerede i 2000 etablerte et monsterbilde av klienten.

– NRK har over tid og i sum hatt en svært ubalansert dekning av Baneheia-saken generelt og beskrivelser av Viggo Kristiansen spesielt. Det finnes nesten ikke eksempler på kritisk journalistikk fra NRKs side som fremhever at vi her muligens har med et av Norges verste justismord å gjøre, sier Sjødin til Nettavisen.

NRK uenig

NRK er ikke enig i kritikken til Sjødin.

– I en sak som har pågått så lenge, og hvor det er publisert så mange artikler, vil det være mulig å finne saker som kunne vært løst på en annen måte. Vi ser at Sjødin har sterke meninger om NRKs journalistikk i denne saken. Men vi er uenig med ham. Han har flere ganger fått komme til orde med sitt syn på saken i NRKs flater, skriver fagredaktør i Nyhetsdivisjonen i NRK, Marius Tetlie, i en e-post til Nettavisen.

Viggo Kristiansen ble løslatt 1. juni i fjor etter å ha sonet nesten hele forvaringsstraffen på 21 år. Han returnerte til hjembyen Kristiansand i påvente av at påtalemyndigheten skal fullføre den gjenopptatte etterforskningen av drapene i Baneheia i 2000, hvor han sammen med Jan Helge Andersen ble dømt. Andersen ble dømt til 19 års fengsel. Han ble løslatt på prøve etter å ha sonet 16 år i fengsel i 2016.