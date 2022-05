NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til lørdag 30. april.

Zelenskyj: Forhandlingene med Russland kan kollapse



Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier det er høy risiko for at fredsforhandlingene med Russland kollapser. Det har ikke vært samtaler ansikt-til-ansikt mellom Russland og Ukraina siden 29. mars, og forhandlingsklimaet har blitt betydelig dårligere i tråd med anklager om krigsforbrytelser begått av russiske styrker.

– Risikoen for at samtalene tar slutt er høy på grunn av hva de har etterlatt seg. Inntrykket er at de har en egen bok om måter å drepe folk på, siteres Zelenskyj på av Interfax.

Mekling på overtid i varehandeloppgjøret

Fristen for å bli enig i varehandeloppgjøret gikk ut ved midnatt og partene fortsatte på overtid. Siste beskjed er at alle ansatte skal møte som normalt på jobb, hvis de ikke blir varslet på SMS om at det blir streik. Hvis det blir streik, rammer det flere butikker, blant annet Coop- og Meny-butikker.

Overgrepsdommen mot Ghislaine Maxwell opprettholdes

Ghislaine Maxwells dom for å ha medvirket til en rekke overgrep, enkelte mot jenter helt ned i 14-årsalderen, blir stående.

Maxwells forsvarere forsøkte å få dommen omgjort på flere grunnlag, blant annet manglende bevis, men fikk ikke medhold i ankedomstolen i New York.

60 år gamle Maxwell ble dømt for å ha rekruttert jenter som ble utsatt for seksuelle overgrep av milliardæren Jeffrey Epstein mellom 1994 og 2004.

USA mener Russlands offensiv i Donbas ligger bak skjema



Russlands militæroffensiv i Donbas-regionen øst i Ukraina går ikke slik de planla, lyder USAs vurdering.

– Vi tror og vurderer det slik at de ligger bak skjema med tanke på hva de prøver å oppnå i Donbas, sier en høytstående tjenesteperson i det amerikanske forsvarsdepartementet til nyhetsbyrået DPA. Russland hadde håpet på å gjøre langt større framskritt med å omringe ukrainske styrker, men de er blitt møtt med innbitt motstand, heter det videre.

Israelsk sikkerhetsvakt og palestiner drept på Vestbredden

En israelsk vakt ble drept i et angrep mot en jødisk bosetning på den okkuperte Vestbredden. Senere skal en palestinsk mann ha blitt drept av israelske styrker.

Ifølge israelske myndigheter ble vakta skutt og drept av to palestinere ved inngangen til bosetningen. Deretter skal de ha kjørt av gårde i bil, med israelske styrker på slep.

Noen timer senere meldte det palestinske helsedepartementet at en palestinsk mann i 20-åra var skutt og drept av israelske styrker i en aksjon i landsbyen Azzun på Vestbredden.

To til sykehus etter brann i Bærum

To personer er fraktet til sykehus etter å ha fått i seg røyk i en boligbrann på Haslum i Bærum.

Nødetatene meldte om brannen i 4-tiden. De to personene som ble fraktet til sykehus, vil få behandling for røykeksponering, men er ikke alvorlig skadd, opplyser Oslo-politiet.