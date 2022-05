Listhaug gjenvalgt for to nye år

Leder i Fremskrittspartiet, Sylvi Listhaug, ble gjenvalgt under partiets landsmøte fredag. Foto: Javad Parsa / NTB

Sylvi Listhaug ble fredag kveld klappet inn av Frps landsmøte til to nye år som partileder.

44-åringen overtok som partileder etter Siv Jensen i mai i fjor, og fikk fornøyet tillit av landsmøte på Clarion hotell på Gardermoen fredag.

I en kort tale til partiet der hun argumenterte for å bli gjenvalgt, sa hun at det har vært et stort privilegium å få lede partiet det siste året.

– Det har vært hektisk, men det har jammen vært kjekt, sa hun til stående applaus fra salen.

Det var aldri noen tvil om at Listhaug skulle gjenvelges, og kort tid etter forsvarstalen mottok hun blomster på scenen og fikk beskjed om at hun var gjenvalgt. Hun hadde ingen motkandidater.

– Tusen takk, sa hun, nok en gang til jubel fra salen.