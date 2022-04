NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til fredag 29. april.

Oklahomas delstatsforsamling vedtok svært strenge abortlover



Oklahoma føyer seg inn i rekken av konservative delstater sør i USA som strammer inn abortlovgivningen betydelig. Delstatssenatet vedtok torsdag et forslag som vil forby all abort, med unntak for medisinske nødssituasjoner eller der graviditeten er resultat av incest eller voldtekt.

Tidligere på dagen vedtok Representantenes hus i delstaten et forbud mot abort etter at man kan fange opp hjerteslag hos fosteret, som eksperter mener er da moren er rundt seks uker gravid, skriver Reuters.

Canada fjerner restriksjoner for homofile menn som vil gi blod

Homofile menn trenger ikke lenger å vente til det har gått tre måneder siden siste samleie før de kan gi blod i Canada. Canadiske helsemyndigheter fjernet ordningen torsdag. Statsminister Justin Trudeau sier det er «gode nyheter for alle canadiere», men at det har tatt for lang tid.

Ifølge ham har regjeringen brukt 5 millioner canadiske dollar, knappe 37 millioner kroner etter dagens kurs, på forskning om sikkerhetsaspektene ved å endre reglene. Flere rapporter viser at «blodforsyningen vår fortsatt vil være trygg», sa Trudeau.

Rundt 1.000 migrantbarn er fortsatt atskilt fra foreldrene i USA



Amerikanske myndigheter jobber med å gjenforene rundt tusen barn som har blitt atskilt fra familiene sine ved grensa mellom USA og Mexico. USAs departement for innenriks sikkerhet (DHS) har registrert nesten 4.000 barn som ble separert fra foreldrene. I rettsdokumenter har tallene vært høyere, rundt 5.500.

Etter at Joe Biden ble president, etablerte han en arbeidsgruppe som jobber med å gjenforene familiene, og ifølge innenriksminister Alejandro Mayorkas har rundt 200 barn blitt gjenforent ned foreldrene. Likevel «er det anslagsvis 1.000 barn som fortsatt er atskilt», sier han.

Ukrainske myndigheter: Nesten hundre såret i angrep mot feltsykehus i Mariupol

Minst en soldat er drept og nesten hundre andre ble såret i et angrep mot et feltsykehus ved Azovstal-anlegget i Mariupol, ifølge ukrainske myndigheter. Den skriver den ukrainske avisa Ukrajinska Pravda, som siterer pressetjenesten til Azov-bataljonen i det ukrainske forsvaret.

– Som følge av artilleriangrepet, kollapset deler av bygningen, blant annet operasjonsrommet. Mer enn 500 sårede og leger ble tatt som gisler. Angrepet var målrettet mot sykehuset, siterer avisa kilden på.

Militærkilder opplyser til avisa at nesten hundre ukrainske soldater ble såret, i tillegg til den ene som skal være drept.

Brøytebil kjørte utfor skrent i Harstad

En brøytebil kjørte utfor en bratt skrent sør for Fiskefjorden i Lødingen natt til fredag. Føreren ble lettere skadd.

Troms politidistrikt skriver på Twitter at brøytebilen kjørte ned et autovern og utfor en bratt skrent. Den landet på siden nær havet, skriver politiet. Politiet i Troms opplyser til NTB at føreren pådro seg lettere skader i ulykken.