Ap fortsetter å falle i Oslo: – Ganske kritisk for dem

NTB

Byrådsleder Raymond Johansen og Arbeiderpartiet får støtte fra 17,6 prosent i en ny Oslo-måling. Miljøpartiet De Grønne er nøkkelen til flertall.

MDG kan danne flertall både sammen med venstresiden, som i dag der byrådet har støtte fra Rødt, men også sammen med Høyre og Venstre, viser Aftenpostens Oslo-måling.

For Arbeiderpartiet er målingen trist lesning. Partiet fikk 20 prosent i 2019-valget, etter 32 prosent i 2015-valget, og er nå nede på 17,6.

– Et Ap under 20 prosent i hovedstaden er ganske kritisk for dem. De ligger veldig lavt i denne målingen, men vi har sett dette også i andre målinger i bransjen, sier Mads Motrøen, som er leder for politiske målinger i Norstat.

– Vi skal jobbe beinhardt de neste 17 månedene for å få fram hva valget i september 2023 handler om. Det er et valg om Oslo og hvilken retning byen skal ta fremover, sier Frode Jakobsen, leder i Oslo Ap.

Høyre er Oslos største parti med en oppslutning på 29,5 prosent, opp 4,1 prosent fra kommunevalget i 2019. Men de borgerlige (Høyre, Venstre, og Fremskrittspartiet) ville ikke fått flertall hvis målingen var valgresultat.

MDGs oppslutning på 12,9 prosent ville gitt åtte mandater og makt over hvilken blokk som får flertall. MDG vil ta stilling til samarbeidspartnere i forkant av valget i 2023.