Listhaug vil åpne for utenlandske militærbaser i Norge

NTB

Prinsippet om at det ikke være utenlandske militærbaser på norsk jord bør skrotes, mener Frp-leder Sylvi Listhaug. Til helgen skal landsmøtet diskutere saken.

– Vi står i en veldig krevende sikkerhetssituasjon i Europa. Vi trenger å bygge opp det norske Forsvaret, men vi mener også at det vil være riktig nå å åpne for allierte baser på norsk jord, sier Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug i et intervju med NRK.

Lørdag skal partiets landsmøte ta stilling til et forslag om saken fra partiets redaksjonskomité:

«Landsmøtet ber stortingsgruppen om å fremme forslag om å åpne opp for etablering av allierte baser på norsk jord også i fredstid som et supplement til oppbygging av eget forsvar», heter det i forslaget, ifølge NRK.

– Nå har vi jo nylig forlatt et annet gammelt prinsipp om ikke å gi våpen til stridende parter. Nå er det på tide å skrote basepolitikken fra 1949, sier Listhaug.

Den såkalte baseerklæringen så dagens lys under statsminister Einar Gerhardsens (Ap) regjering i 1949. Erklæringen ble gitt etter at Sovjetunionen hadde gitt uttrykk for bekymring for norsk tilknytning til Nato.