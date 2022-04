Subwoolfer: Vi håper Europa er klar for en skikkelig fest

Subwoolfer sammen med talsperson Carl-Henrik Wahl (nummer to fra venstre) og MGP-prosjektleder Stig Karlsen på pressetreffet torsdag.

NTB

I helgen reiser Norges Eurovision-håp Subwoolfer til finalebyen Torino, angivelig i et eget romskip.

Duoen – bestående av Jim og Keith – var til stede på NRKs Eurovision-pressetreff torsdag ettermiddag. Heller ikke denne gangen ble artistene bak de gule ulvemaskene avslørt.

Serveringen besto utelukkende av vanlige bananer, sjokoladebananer og gul Solo.

De to artistene sa ikke ett ord selv, men kanaliserte som vanlig sine svar via talsperson Carl-Henrik Wahl.

– Vi er stolte av å få representere Norge og stolte av å få gjøre dette. Vi er så glade for at vi kan få lov til å stå på scenen i Torino og spre glede, sier Wahl på vegne av de gulkledde ulvene.

Første prøve søndag

Norges bidrag, «Give That Wolf a Banana», er kreditert DJ Astronaut, samt artistene Jim og Keith – som det har vært en rekke spekulasjoner rundt identiteten til. Selv opplyser de å ha møttes for 4,5 milliarder år siden, da månen var en egen planet.

Avreisen er lørdag, og allerede søndag venter første sceneprøve i Pala Olimpico i den norditalienske byen. Før det prøver artistene å få slappet av litt.

– Vi prøver å gjøre som jordboere flest og bare leve et vanlig liv – stå på sparkesykkel og være i svømmehallen, utdyper talsperson Wahl.

Norge er i den første semifinalen tirsdag 10. mai, og skal vi tro spillselskapene, er det virkelig en god mulighet for at Norge går videre til finalen lørdag 14. mai.

– Dypt budskap

Når de nå deltar i klodens største musikkonkurranse, er budskapet klart om hvorfor folk skal stemme på dem.

– Vi kommer med en låt som har et dypt budskap, med mange lag i teksten, og folk kan gjøre denne låten til et ikon for seg selv, sier talspersonen.

– Vi håper Europa er klar for en skikkelig fest etter to år med covid-nedstengning, legger han til.

Italia er årets arrangør av Eurovision Song Contest etter at Måneskin gikk topps i Rotterdam i fjor.