Color Line tapte nesten 600 millioner i 2021

NTB

Fjoråret ble krevende for Color Line, som endte med et resultat før skatt på -591 millioner kroner. Det er en kraftig oppgang fra -1,2 milliarder i 2020.

– Også i 2021 ble driften negativt påvirket av koronarestriksjonene, sier konsernsjef Trond Kleivdal.

Driftsinntektene i 2021 var på 2,6 milliarder kroner, som er på linje med året før. Det er betydelig lavere enn i siste normalår 2019, da inntektene var på 5,3 milliarder kroner.

Imidlertid økte rederiets driftsresultat til 211 millioner kroner i 2021 fra -47 millioner året før.

Rederiet har lagt vekt på å opprettholde den samfunnskritiske godstransporten. Color Line-skipene transporterte i alt 1.143.480 passasjerer og 180.850 fraktenheter i løpet av året, mot 1.255.046 passasjerer og 174.068 fraktenheter i 2020.

Etterspørselen tok seg opp etter gjenåpningen i starten av året. Bestillingene er nå på samme nivå som i 2019.

Color Line forventer et betydelig bedre resultat for 2022, tilnærmet som et normalår.