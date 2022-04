Politiet innfører passbegrensninger før juli

NTB

Politiet innført begrensninger i utstedelse av pass og ID-kort i perioden fram til 1. juli. De ber alle uten umiddelbart behov for pass om å vente til høsten.

– Dette er en utfordrende situasjon, men vi gjør det vi kan for at de fleste skal få enten pass eller nasjonalt ID-kort før sommeren. Det er derfor vi nå ser oss nødt til å be innbyggerne om å velge en av delene, eller vente hvis de kan. Slik får vi utnyttet den tilgjengelige kapasiteten best mulig, sier avdelingsdirektør i Politidirektoratet, Bjørn Vandvik, i en pressemelding.

Mange skal ut og reise etter to år med pandemi, og som en følge av dette har politiet sett en dobling av passøknader i mars i år sammenlignet med samme måned i 2019.

Politiet venter at ventetiden for pass og ID-kort vil øke fram mot sommeren. Torsdag er den på henholdsvis fem og tre uker.

Personer som skal reise innenfor EU og EØS oppfordres av politiet til å velge et nasjonalt ID-kort med reiserett.

– Dersom du kun trenger legitimasjon, er dette et meget godt alternativ, sier Vandvik.