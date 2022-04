Dette er årets deltakere i «71 grader nord kjendis»

Disse ti kjendisene er klare for den nye sesongen av «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis». Øverst fra venstre: Tidligere bryter og landslagstrener Fritz Aanes, tidligere skøyteløper Ida Njåtun, lege Kaveh Rashidi, komiker Trine Lise Olsen, skuespiller og komiker Jørgen Evensen og TV-personlighet Line Andersen. Nederst fra venstre: Realityprofil Cristian Brennhovd, artist Silje Halstensen (Bendik), komiker Vegard Ylvisåker og influencer Fetisha Williams.

Tidligere NRK-profil Line Andersen (48) blir å se i den nye sesongen.

Til høsten kommer det en ny sesong av «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis», og torsdag ble det kjent hvilke kjendiser som skal delta i den nye sesongen.

Disse ti kjendisene skal kjempe om seieren: Line Andersen (programleder), Vegard Ylvisåker (komiker), Kaveh Rashidi (lege og forfatter), Trine Lise Olsen (komiker), Fetisha Williams (influenser og hårstylist), Ida Njåtun (tidligere skøyteløper), Silje Halstensen (artist under navnet Bendik), Jørgen Evensen (komiker og skuespiller), Cristian Brennhovd (realityprofil) og Fritz Aanes (brytetrener).

I en pressemelding skriver Discovery at innspillingen starter i disse dager.

Journalist og tidligere NRK-profil Line Andersen forteller at hun har forberedt seg godt før innspillingen.

– Jeg har klatret, tatt våttkort for kajakk og trent. Og om jeg nå sier at jeg har trent mye, og ryker ut i første episode, så er dette veldig pinlig. Så jeg sier at jeg har trent veldig lite, sier hun til VG.

«71 grader nord – Norges tøffeste kjendis» har gått på norske TV-skjermer siden 2010.

Tidligere vinnere er Harald Martin Brattbakk, Pål Anders Ullevålseter, Didrik Solli-Tangen, Christer Basma, Olaf Tufte, Bjørn-Einar Romøren, Anders Jacobsen, Ole Martin Årst, Marthe Kristoffersen, Thomas Alsgaard, Jon Almaas, Henrik Elvestad og Petter Schjerven.