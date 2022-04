NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, torsdag 28. april.

FN-sjefen besøker Kyiv

FN-sjef António Guterres er på besøk i den krigsherjede ukrainske hovedstaden Kyiv. Guterres var nylig i Moskva, der han møtte Russlands president Vladimir Putin. FN-sjefen jobber for å finne en diplomatisk løsning på krigen Russland har startet i Ukraina.

I Kyiv skal han møte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Bulgarias statsminister Kiril Petkov besøker også den ukrainske hovedstaden.

Kongen deler ut forskningspriser

Kong Harald deler ut Nasjonalforeningen for folkehelsens forskningspriser. Det er en pris for hjerteforskning og en pris for demensforskning som skal deles ut på Det Norske Teatret i Oslo klokken 17.

Storselskaper legger fram resultater

DNB og oljeselskapet Aker BP legger fram sine resultater for første kvartal. Senere på dagen legger også det amerikanske selskapet Apple fram sine resultater.

Stoltenberg besøker EU-parlamentet

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg besøker EU-parlamentet og skal blant annet møte parlamentets president Roberta Metsola.

Lillestrøm tar imot Aalesund i eliteserien

Serieleder Lillestrøm tar imot Aalesund i en fremskyndet kamp i eliteserien i fotball. LSK har hatt en strålende sesongstart og topper serien etter fire runder. Med seier mot Aalesund kan laget få en luke på toppen av tabellen.