500.000 har ennå ikke åpnet skattemeldingen

NTB

Har du ikke sjekket skattemeldingen, bør du gjøre det før fristen går ut lørdag. – Det kan være at du skal ha mer penger til gode, forklarer skattedirektøren.

To dager før innleveringsfristen har ni av ti nordmenn åpnet skattemeldingen, og over 2,3 millioner har levert den. Samtidig er det 500.000 nordmenn som ikke engang har åpnet skattemeldingen. De får nå en pekefinger fra skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

– Jeg oppfordrer alle som ikke har åpnet og sjekket skattemeldingen om å gjøre dette innen leveringsfristen. Det er ditt ansvar å sjekke at opplysningene er riktige, sier hun.

Når du åpner skattemeldingen, er det viktig at du ikke bare sjekker om du ligger an til å måtte betale restskatt eller har skattepenger til gode.

Kan gå glipp av penger

Schanke Funnemark påpeker at skattemeldingen bare nesten er ferdig, og at du selv må gjøre den ferdig.

– For flere vil det være informasjon du selv må fylle inn, for eksempel fradrag, opplysninger om eiendom, salg av bolig, eller verdier i andre land. Det kan nemlig være at du skal ha mer penger til gode enn hva den nesten ferdige skattemeldingen viser, forklarer skattedirektøren.

Leveres skattemeldingen innen fristen 30. april, får du utbetalt skatt du eventuelt har til gode når Skatteetaten har behandlet skattemeldingen din.

– Noen må smøre seg med tålmodighet

– Du kan la være å sende inn skattemeldingen, men bare dersom alle opplysningene i skattemeldingen stemmer. Da må du være klar over at du tidligst kan få skatteoppgjøret og eventuelle penger til gode utbetalt i slutten av juni, sier Schanke Funnemark.

Selv om de fleste vil ha fått skatteoppgjøret i løpet av juni, vil noen måtte smøre seg med tålmodighet og vente til høsten, opplyser Skatteetaten.

– I løpet av juni vil omtrent ni av ti ha fått skatteoppgjøret og eventuell skatt til gode utbetalt. Får du restskatt, vil du få en faktura med første betalingsfrist i august, sier skattedirektøren.