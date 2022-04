Høring i Stortinget om hvorvidt oljeutbygginger kan være i strid med grunnloven

Oilje- og energiminister Terje Aasland (Ap) mener at staten ikke har gjort noe ulovlig ved å godkjenne flere oljeutbygginger. Stortingets kontrollorgan for menneskerettigheter (NIM) er uenig og torsdag blir det høring på Stortinget om saken. Arkivfoto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Regjeringen kan ha godkjent flere oljeutbygginger i strid med grunnloven og menneskerettighetene. Det mener Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).

Torsdag er det høring på Stortinget der NIM skal forklare hvorfor de mener dette, skriver VG.

NIM ble opprettet av Stortinget i 2015 og har som hovedoppgave å fremme og beskytte menneskerettighetene i tråd med grunnloven og folkeretten.

Tidligere denne måneden la NIM, etter oppdrag fra Olje- og energidepartementet, fram sin vurdering om hvordan det såkalte klimasøksmålet i Høyesterett vinteren 2020 bør følges opp.

I søksmålet endte Høyesterett med å slå fast at de forutsetter at staten konsekvensutreder de globale klimavirkningene fra feltet når de tar stilling til utbyggingsplaner fra oljeselskapene.

Dommen betyr også at regjeringen får plikt til å nekte utvinning av olje, dersom det ikke er forenlig med å holde global oppvarming under 1,5 grader.

Departementet er imidlertid uenig i at dommen medfører at tidligere gitte tillatelser kan være i strid med grunnloven.

– Sånn som vi vurderer det, så har ikke Høyesterett sagt at vi har gjort noe ulovlig, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) til VG.

I Aftenposten onsdag krevde SVs Lars Haltbrekken at regjeringen gjennomgår utbyggingsplanen for Breidablikk-feltet i Nordsjøen på nytt. SV mener at godkjenningen av planene er ulovlig ettersom det ikke ble gjort noen klimavurdering av feltet, slik som dommen i Høyesterett forutsetter.