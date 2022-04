Equinor dobler antall nyansettelser i år

NTB

Equinor vil ansatte nærmere 2.000 nye medarbeidere globalt i år. Det er en dobling sammenlignet med 2021.

Majoriteten av nyansettelser vil komme i Norge og en av årsakene er at selskapet ønsker å demme opp for veksten innen både fornybar energi og olje og gass, skriver Stavanger Aftenblad/E24.

– Det er veldig spennende tider i energibransjen og for Equinor. Vi er midt i en energiomstilling, og ønsker å bidra til å sikre energi med lavere utslipp. I løpet av de neste tre tiårene må energisystemene endres fullstendig, sier Karen Vorraa, som leder rekrutteringsarbeidet i Equinor.

I tillegg har oljegiganten et etterslep etter rekrutteringsfrys på grunn av koronapandemien, samt at det er et generasjonsskifte på gang.

– Majoriteten av økt bemanning behøves i Norge, men det vil være behov for økt bemanning på alle våre lokasjoner, også internasjonalt – i hovedsak Brasil, Storbritannia, USA og Asia, sier Vorraa, som ikke ønsker å tallfeste hvor mange ansettelser det vil bli i Norge.