Ikke flertall for å beholde Oslo fengsel i Oslo

Et nytt Oslo fengsel vil etter alt å dømme ikke bli plassert på Bredtveit der det nå er et kvinnefengsel. Det er ikke flertall i bystyret for dette, og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier nå at han har gitt opp kampen for å få dette til. Arkivfoto: Heiko Junge / NTB

NTB

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) gir opp kampen om å beholde Oslo fengsel i kommunen. Det er ikke flertall for å legge nye Oslo fengsel til Bredtveit.

Byrådslederen har i mange år jobbet for at nye Oslo fengsel skulle bygges innen kommunen, men nå gir han opp, ifølge Avisa Oslo.

– Jeg har prøvd alt jeg kan, men nå er saken død og begravet, sier han til avisen.

Årsaken er at Høyre har bestemt seg for at de ikke støtter å bruke Bredtveit som lokasjon. De vil i stedet fremme et forslag om å sikre området rundt dagens fengsel på Bredtveit som friområde for fremtiden.

Ifølge Statsbygg og Justisdepartementet.er Bredtveit den eneste egnede tomten innenfor Oslos kommunegrenser. Johansen har derfor nå informert justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) om at det ikke er flertall for denne løsningen.

Et nytt Oslo fengsel vil dermed trolig legges utenfor Oslo kommune, såfremt staten ikke overkjører bystyrets ønske. Tidligere har imidlertid staten gitt uttrykk for at de ikke kommer til å gjøre dette.

Høyres gruppeleder i bystyret, Anne Haabeth Rygg, sier til avisen at utredningen til Statsbygg har sett på flere områder som er aktuelle, og som ikke møter den samme motstanden lokalt som Bredtveit, og at disse områdene må sees nærmere på.