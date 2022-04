Bilføreren som krasjet i tribune på Bjerke: – Den verste dagen i hele mitt liv

Minst sju mennesker ble skadd da en bil krasjet inn i denne tribunen på et motorshow på Bjerke i Oslo. Les mer Lukk

NTB

Bilføreren som krasjet inn i en tribune under et motorshow på Bjerke i Oslo søndag, sier at han er utrolig lei seg og ikke forstår hva som gikk galt.