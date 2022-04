NTB

Rubrikkselskapet Adevinta trekker seg ut av Hviterussland, delvis som følge av krigen i Ukraina.

Adevinta var tidligere del av Schibstedt, og mediekonsernet er fortsatt største eier i selskapet. Det har drevet markedsplassen Kufar i Hviterussland. Siden har 5,8 millioner aktive brukere hver måned.

E24 skriver at Adevinta i en børsmelding skriver at eierskapet allerede var oppe til vurdering, men at krigen i Ukraina har fremskyndet avgjørelsen. Eierskapet blir overført til de ansatte.

– Kufar er en forretning med veldig mye potensial, og vi er sikre på at selskapet vil fortsette å vokse, sier Adevinta-sjef Rolv Erik Ryssdal.