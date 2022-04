NRK felt i PFU for brudd på avtale med kilde

NTB

NRK-serien «Gutter mot verden» er felt for brudd på god presseskikk i en lukket behandling i Pressens Faglige Utvalg.

Serien ble klaget inn av en anonymisert kvinne. Hun reagerte på at en diskusjon hun deltok i, ble brukt i serien mot hennes vilje. Kvinnen ba om at opptaket ikke skulle publiseres, skriver Journalisten.

Det ble publisert sladdet. Kvinnens stemme var byttet ut med en skuespillers.

NRK mente at diskusjonen etter at kvinnen oppsøkte journalistene og forstyrret et intervju, hadde offentlig interesse. Det viste hvordan utenforskap kan oppleves i praksis, skrev NRK i sitt tilsvar.

PFU landet på å felle NRK for brudd på punktet om å klargjøre premisser overfor kilder.