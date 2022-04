Mann alvorlig skadd etter knivstikking i Sandnes – person siktet for grov kroppsskade

NTB

En mann i 20-årene er alvorlig skadd etter å ha blitt knivstukket i Sandnes. En mann er siktet for grov kroppsskade, opplyser Sørvest politidistrikt.

Hendelsen skjedde i Ullandhauggata på Trones, ikke langt fra Sandnes sentrum, i 15-tiden onsdag, skriver politiet på Twitter.

Det er en voksen mann som har blitt knivstukket, og vedkommende var bevisstløs da han ble kjørt til sykehus, opplyste operasjonsleder Brit Randulff til NTB kort tid etter.

I en pressemelding onsdag kveld skriver politiet at mannen får behandling for det som fremstår som stikk- eller kuttskader. Politiet vet foreløpig ikke noe om foranledningen til knivstikkingen.

– Politiet foretar vitneavhør, og kriminalteknikere vil jobbe på stedet utover kvelden, opplyser jourhavende jurist Bjarte Myklebust.

Det ble først meldt at to personer var pågrepet i forbindelse med hendelsen, men en person fikk senere status som vitne. En mann i 30-årene er siktet for grov kroppsskade og vil bli avhørt torsdag, opplyser politiet.

– Vi kan ikke si noe om relasjonen mellom de tre personene, eller hva som har kommet fram i avhør av vitner, sier Myklebust til NTB.