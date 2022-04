Mann moderat skadd i snøskred i Loppa

NTB

En mann ble moderat skadd da han ble tatt av et snøskred i Loppa kommune i Finnmark onsdag ettermiddag.

Finnmark politidistrikt meldte om skredet klokka 13.43. Det gikk ikke langt fra Sandland.

Skikjøreren var med i et følge på fem personer, men var den eneste som ble tatt av skredet. Ifølge politiet fulgte han skredet nedover fjellsiden, men oppå snøen.

– Han ble liggende oppå snøen nedover en fjellskråning og ble ført ned til bunnen av skråningen, sier operasjonsleder Tarjei Leinan Mathiesen til NRK.

Mannen ble hentet av et redningshelikopter og fraktet til Hammerfest sykehus. Sykehuset opplyser at han behandles for moderate skader, og at tilstanden hans er stabil.