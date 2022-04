Kontrastfylt væravslutning på april

NTB

Mens nordlendingene skuffer snø, må befolkningen i sør passe på å ikke starte gressbrann. Det er fortsatt store kontraster når april blir til mai i Norge.

– Kom mai du skjønne milde? spør NTB.

– Den vil nok komme etter hvert, svarer statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl

Han forteller at det blir en kald start på mai, og at den slettes ikke vil framstå så mild som i sangen.

Årsaken er et værskille som ligger i vest. Det holder høytrykk på en armlengdes avstand og sørger for at det blir en kald helg over hele fjøla.

– Det blir perioder med snøbyger i nord, lite eller ingen nedbør i sør. Og det blir perioder med sol i sør, sier meteorologen i det som er en kort oppsummeringen av helgens vær.

Snøvarsel og fare for gressbrann

Men før april blir til mai vil det fortsette å være store kontraster værmessig i landet.

– Vi har stor gress- og lyngbrannfare sør for Dovre, og snøvarsler enkelte steder nordover, sier Løvdahl.

Ifølge statsmeteorologen vil det fortsatt være tørt og kaldt der gress- og lyngbrannfaren er størst, altså sør i landet. Og det vil vedvare ut denne uken, både i øst og i vest.

På Østlandet er det ingen fare om sommerdekkene er satt på og hagemøblene satt fram. Det er mulighet for nedbør, også i form av snøfnugg, de kommende dagene – men dette vil ikke gjøre mye ut av seg.

– Det kommer dager etter dette hvor det blir lettere skydekke, men de neste dagene blir det skiftende skydekke, sier Løvdahl.

Han forteller at det på Vestlandet sør for Stad har vært pent vær, men at det fra torsdag skyer til, og at det vil komme noe nedbør. Fredag vil solen igjen titte fram. Her kan man da vente seg noe lettere vær, med skiftende skydekke.

Snøskuffen må fram igjen

– Åpner man opp døra nord for Stad og Dovre, så kommer man til vinteren, sier Løvdahl.

Nordlendingene fikk så vidt en smak av våren før meteorologene tirsdag varslet at snøskuffen må fram igjen. Og den kan ikke settes i boden før det har gått en uke. Minst.

Løvdahl forteller om arktisk luft, perioder med snøbyger, og at det vil være mer trøkk i bygene jo lenger nord man kommer. Men også i Trøndelag og Møre og Romsdal vil det være litt vinterlig fram mot helgen.

– Snømengden i Nord-Norge vil jevnt og trutt stige. Man vil stadig få påfyll av snøbyger og en kald værtype, sier meteorologen.

Lavere temperaturer med vind og snøbyger er bakgrunnen for at snøskredfaren vil økte fra onsdag. Snøskredfaren fram til fredag var alt fra moderat til betydelig for områdene Vest-Finnmark, Nord-Troms, Lyngen og Tromsø.

– Det blir mindre vind og på en måte mindre rufsete i Finnmark enn hva det har vært, men vinterværtypen med snøbyger og nordvest vind vil vedvare de neste dagene og inn mot helgen, sier Løvdahl.